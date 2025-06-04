Opel, haziran ayında binek ve hafif ticari araçlar için yüzde sıfır faizli kredi kampanyası başlattı. Şirket, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanının yanı sıra nakit indirim seçenekleri de sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında:

* Corsa ve Astra modelleri, 150 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi ile satışa sunuluyor.

* Yeni Frontera Hybrid, 300 bin lira krediye 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz imkanı ya da nakit indirim seçeneğiyle öne çıkıyor.

* Yeni Mokka, 150 bin lira için aynı koşullarla satın alınabiliyor.

* Grandland Hybrid Edition, Corsa Elektrik, Astra Elektrik ve Frontera Elektrik modelleri ise 250 bin lira için faizsiz kredi veya nakit indirim fırsatıyla sunuluyor.

* Elektrikli mobiliteye geçmek isteyen kullanıcılar için Combo Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi seçeneği ile dikkat çekiyor.

Hafif ticari araçlara özel fırsatlar

“Ticaretin Yeni Enerjisi” sloganıyla hafif ticari araç segmentine yönelik kampanyalar da sunan Opel, haziran ayında şu modeller için özel finansman imkanları sağlıyor:

* Zafira: 450 bin lira krediye 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya nakit indirim

* Combo Essential ve Edition: 300 bin lira için aynı koşullarla kredi imkanı

* Combo Ultimate: 400 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi veya nakit indirim

* Combo Cargo: 400 bin lira için yüzde sıfır faiz veya indirimli fiyat

* Vivaro Cargo: 5,8 m³ ve 6,1 m³ hacimli versiyonlarında 450 bin lira için faizsiz kredi

* Vivaro City Van: 450 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi

* Movano: 450 bin lira için benzer finansman ve indirim olanakları

Opel ayrıca, bu kampanyalara ek olarak farklı ödeme çözümleri de sunarak tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik esnek seçenekler sağlamayı hedefliyor.