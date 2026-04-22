OpenAI yeni modelini duyurdu! Görsellerde gerçekçilik seviyesi artıyor, ChatGPT Images 2.0 duyuruldu

OpenAI, metinle görsel üretim alanında yeni nesil modeli ChatGPT Images 2.0'ın öne çıkan özelliklerini duyurdu.

Şirket, modeli resmi X hesabı üzerinden paylaştığı açıklamalarla tanıtırken, yeni sistemin görsel üretim süreçlerinde önemli iyileştirmeler sunduğunu bildirdi.

Esnek boyutlar ve çoklu dil desteği

Yeni modelin, kullanıcı talepleri doğrultusunda daha esnek en-boy oranlarını desteklediği belirtildi. Buna göre Images 2.0, 3:1'e kadar yatay ve 1:3'e kadar dikey formatlarda görsel oluşturabiliyor. Bu sayede afiş, sosyal medya içeriği, sunum ve poster gibi farklı kullanım alanlarına uygun üretim yapılabiliyor.

Modelin ayrıca yalnızca İngilizce değil, farklı dillerdeki metinleri de doğru şekilde görsellere yerleştirebildiği ve dilin anlam bütünlüğünü koruyabildiği ifade edildi.

"Düşünme yeteneği" ile gelişmiş üretim

OpenAI, Images 2.0'ın "düşünme yeteneklerine" sahip ilk görsel modeli olduğunu vurguladı. Bu kapsamda sistem, internetten bilgi arayabilme, tek bir komuttan birden fazla görsel oluşturabilme ve ürettiği çıktıları analiz ederek hataları düzeltebilme özelliklerine sahip.

Modelin bilgi kesim tarihinin Aralık 2025 olduğu belirtilirken, metin yazımından görsel kompozisyona kadar süreci daha bütüncül bir şekilde yönetebildiği aktarıldı.

Yeni modelin, fotogerçekçi görüntülerden sinematografik sahnelere, piksel sanat ve manga gibi farklı tarzlara kadar daha tutarlı sonuçlar sunduğu kaydedildi. Önceki modellerde görülen yazım hatalarının da büyük ölçüde giderildiği ifade edildi.

Kullanıma açıldı

Şirket, Images 2.0 modelinin tüm ChatGPT ve Codex kullanıcılarının erişimine sunulduğunu açıkladı. Ancak "düşünme yeteneği" ile desteklenen gelişmiş görsel üretim özelliklerinin şu aşamada ChatGPT Plus, Pro ve Business abonelerine açık olduğu, Enterprise sürümü için de yakın zamanda devreye alınmasının planlandığı bildirildi.

Mobil kullanıcıların yeni özelliklerden yararlanabilmesi için uygulamayı güncellemeleri gerektiği de hatırlatıldı.