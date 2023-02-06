Orhan Aydın: Kızım enkazdan ses veriyormuş

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem, Hatay dahil 10 ilde yıkıma neden oldu. Sanatçı Orhan Aydın, Hatay'da yaşayan ve depremde enkaz altında kalan kızı Eylem Aydın'ın göçükten ses verdiğini duyurdu.

Aydın, "Kızım enkazdan ses veriyormuş destek olun canlar. Lütfen" dedi.

Eylem Aydın'ın annesi, Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren ise kısa bir süre önce göçükten çıkarılmıştı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran sanatçı Orhan Aydın, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda... (haydi canım benim haydi diren) tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yalnızca dayanışma kurtarır" demişti.