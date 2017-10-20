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ORSAM Başkanı Kardaş gözaltına alındı

ORSAM başkanı Kardaş'ın iş adamı Osman Kavala'nın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında yakalandığı öğrenildi.

ORSAM Başkanı Kardaş gözaltına alındı
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Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki evinde gözaltına alınan Kardaş, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Kardaş'ın, iş adamı Osman Kavala'nın gözaltına alındığı soruşturma kapsamında yakalandığı öğrenildi.

Osman Kavala da 18 Ekim'de Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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