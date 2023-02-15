Ortak görüş: OSB’lere komşu konteyner kentler bölgeyi ayağa kaldırır

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 57 OSB yer alırken, bunlardan 36'sı işletmede bulunuyor. Bölge sanayicisi, hayatın yeniden normale dönmesi için bu kentlerdeki konteyner kentlerin, organize sanayi bölgelerinin (OSB) etrafındaki arazilere kurulması önerisinde bulundu.

Çelenk: İşçilerimizi tutmak istiyoruz

Doğal gaz ve elektrik temininde sorun yaşamadıklarını, gelecek hafta OSB'yi açmayı düşündüklerini belirten Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk, kentte enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "İşçilerimizi ayakta tutmak için konteyner ihtiyacımız var. İlimiz harabeye döndü, bari işçilerimizi tutalım. Bizim bunun için yerimiz mevcut, sadece konteyner ihtiyacımız bulunuyor. Diğer OSB'lerden konteyner talep edeceğiz" diye konuştu.

Kaya: 36 tekstil fabrikamız üretimde

Organize sanayi bölgemizdeki 36 tekstil fabrikamız da önceki gün itibariyle üretime başladığını anlatan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, üretmek ve ihracat yapmakla ilgili taleplerinin olduğunu söyledi. Kaya, şöyle konuştu: "Burada iki şeyi dikkate almamız lazım. Bölgedeki üretim maliyetlerine destek olmak lazım. Bölgedeki işçi maliyetlerinde bölgeye özel 6 aylık-1 yıllık destek sağlamalı. Doğal gaz ve elektrik tüketiminde indirime gidilmeli. Ayrıca imalat sektörüne özel kredileri devam eden işletmeler için faiz desteği verilmeli. Enerji desteğinde haksız rekabet istemiyoruz, kısa süreli destek verilmeli. Bu adımların atılması bölgedeki üretimi sağlar. Ayrıca depremden daha fazla etkilenen illerin acil ihtiyacı da bizimki gibi çevre illerden sağlanabilir. Gıda, konteyner, çadır, çocuk bezi gibi ihtiyaçların bölgedeki tesislerden alınması sağlanmalı. Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya gibi kentler şu anda üretim yapabilir pozisyonda ama bu saydığım koşullar yerine getirilirse kentler hızla ayağa kalkar."

Ünverdi: Ayakta kalmak için çalışmalıyız

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de hasar tespit çalışmasının bitmesini beklediklerini aktararak “Doğal gaz kademeli olarak veriliyor, çalışabilecek arkadaşlar çalışacaklar. İşçilerimize de bir çağrımız var. Ayakta kalmamız için, yıkılan şehirlere yardımcı olmak için hepimiz çalışmak durumundayız. Gaziantep bir üretim şehri. Depremin üzerimizde bıraktığı etkiyi, çalışmak tedavi edecek. İşverenlerin de müşterileriyle ilişkisi devam etmiş olacak ve müşteri kaybı yaşanmayacak. Özellikle yurt dışından müşteri kaybı olursa, bu fabrikalar gelecekte daha büyük mağduriyet yaşar" dedi.

Öksüz: 6 ayda üretime geçemeyecekler var

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz de yaşanan büyük felaketin ardından toparlanmaya çalıştıklarını belirterek, "İşletmelerimizde hasar büyük. Hasar fabrikadan fabrikaya değişiyor. Çatı çökmeleri var. Makinelerin üzerine çökmüş. Bu da önemli bir durum. Sanayimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Sanayi dışardan gelen yardımlarla değil, çalışanlarla ayağa kalkar. İş gücü kaybımız var, ulaşılamayanlar da var. İlimizde 28 fabrika ve 14 bin çalışan bulunuyor. Fabrikalarımızda 1 haftada üretime geçecek olan da var, 6 ayda üretime geçemeyecek de. Bunların altından kalkarız ama kaybettiğimiz canlar geri gelmez" değerlendirmesinde bulundu.

Sadıkoğlu: Konteynerlerde hem barınır hem çalışırlar

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da ildeki sanayi tesislerinde vatandaşların konakladığını belirterek, "Organize sanayi bölgelerinin etrafına konteyner kentler kurularak personelin orada konaklaması sağlanmalı. Bakım ve gıda ihtiyaçları da işverenlerince sağlanabilir. Şu anda işletme personelinin barınma sorunu var, herkes bir yere dağıldı. Konteyner yaparsak hem barınır hem çalışırlar. Bunu ivedilikle gündeme getirelim. Böyle imkan olursa sanayiyi hemen ayağa kaldırırız. Kentteki fabrikaların yüzde 20'si ağır hasarlı, yüzde 80'i ise ufak tadilatla ayağa kalkar" ifadesini kullandı. Sadıkoğlu, "Şehirler temelli tahliye edilmemeli. Bu şehirler bir şekilde ayağa kalkacak. Şehri boşaltmanın çözüm olacağına inanmıyoruz. Hasta ve yaşlılar kentten çıkabilir ancak eli iş tutan herkesin kentinde çalışması için imkan sağlarsanız, şehrin ayağa kalkması da sağlanır" dedi.

Kıvanç: Borçlar ötelenmeli

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç da kentteki sanayi tesislerinde sıkıntı olmadığını belirterek, "Ancak diğer illerle sürekli temas halindeyiz. Kısa çalışma ödeneğinin bir an önce devreye girmesi, kredilerin ötelenmesi sağlanmalı. Kısa çalışma ödeneği çıkarılırsa bu iş yerlerinde çalışanlar İşsizlik Sigortası Fonundan maaş alarak geçim sağlar. Vergiler zaten ertelenmişti. İnsanlar tahsilatını yapamayınca borcunu ödeyemiyor, kredilerin ötelenmesi mümkünse sağlanmalı. Hatta bunlar da faizsiz ötelenmeli " değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy: Çalışanlar toparlanırsa üretime geçeriz

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Murat Aksoy da kentteki sanayi tesislerinde hasar olmadığını ancak henüz üretime de başlamadıklarını belirterek, "Kentte, demir-çelik, tekstil ve gıda gibi sektörlerde üretimimiz var. Şu anda sadece vatandaşın acil ihtiyaçlarını gidermek için fabrikaları kullanıyoruz. Çalışanlar toparlanırsa üretime kısa sürede başlarız" diye konuştu.

Kileci: Geçici konut destekleri önemli

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de elektrik ve doğal gaz sorunlarının çözüldüğünü söyledi. Fabrikalarda çalışanların depremden etkilendiğine dikkati çeken Kileci, "Çalışanların öncelikle psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Ayrıca bir an önce geçici konutların da tamamlanması lazım. Bölgeye aktarılacak finansal kaynaklar doğru kullanılmalı, bu kapsamda taşınabilir geçici yaşam alanları oluşturulmasına öncelik verilmeli. Fabrikalarda çalışan bulabilmemiz için bunlar çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.