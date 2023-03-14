OSB ve enerji alanına yönelik kanun teklifi TBMM komisyonunda

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, deprem felaketi nedeniyle kağıt ve tekstil hammaddesi olan iplik gibi ürünlerde sıkıntı yaşanacağını söyledi. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda devam ediliyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Türkiye'nin 61 gün sonra sandık başına gideceğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın çözülmesi beklenen onlarca sorunu, derdi varken biz burada OSB'lerle ilgili düzenlemeleri, enerjide yeni rantları konuşuyoruz. Gerçekten merak ediyoruz bu teklifin içinde bu kadar acil olan ne var?" diye sordu.

Bu torbanın içinde vakıfların ne işi var?

Teklifteki vakıflarla ilgili düzenlemelere ilişkin Tarhan, "Hangimizin bu konuda bir uzmanlığı var? Hangimiz vakıflar konusunda bir düzenlemeye ilişkin olarak komisyonumuzun teknik yorum yapma becerisi olduğunu iddia edebilir? Bu torbanın içinde vakıfların ne işi var? Çok acil bir ihtiyaç mı var da bu düzenlemeler alakasız bir komisyona getiriliyor?

Torba yasaları, çorbaya çevirdiğiniz için İçişleri Komisyonuna gitmesi gereken vakıf düzenlemesi bizim komisyona gelirken ne yazık ki geçtiğimiz hafta çevre torbasına eklenen madde ile Kahramanmaraşta'ki OSB'lerin sınırlarının değiştirilmesine dair düzenleme İçişleri Komisyonunda görüşülüyor. Bir haftada getirilen iki ayrı düzenlemede tüm uzmanlıkları göz ardı etmeyi başardınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maddenin tekliften çıkarılmasını öneriyoruz

Tarhan, teklifin bazı maddelerinin anayasa aykırı olduğunu ve düzenlemenin yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, "Ayrıştırma ve özelleştirmede çok başarılı olmuş gibi BOTAŞ'ı ayrıştırıp özelleştirmek istiyoruz. BOTAŞ özelleştirilmiş olsaydı, bugün doğal gazı çok daha pahalıya alacaktık. Vatandaş zaten ödeme güçlüğü çekiyor. Elektrikte yaşadığımızı doğal gazda da yaşamış olacaktık. Bu maddenin tekliften çıkarılmasını öneriyoruz. Kendi gündemimize dönelim." ifadelerine yer verdi.

"BOTAŞ'ın özelleştirilmesine karşıyız"

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu kanun teklifine ilişkin, "Bu bir el koyma kanunudur. Bu yöntemin terk edilmesi gerekiyor. BOTAŞ'ın özelleştirilmesi meselesi hususunda da ülkenin stratejik yerlerinin kamunun elinde olmasını savunuyoruz. Enerji sektörü tümüyle kamunun elinde olmalı. Limanlar, tümüyle kamunun elinde olmalı. Doğal gaz meselesi de dünya üzerinde savaşlara neden olan bir konudur. BOTAŞ'ın da şu ya da bu şekilde bölünmesi, parçalanması özelleştirilmesi meselesine karşı çıkıyoruz." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise depremin vurduğu 11 ilde faaliyette bulunan 34 OSB'den 22'sinin ciddi hasarlar aldığını belirterek, şunları kaydetti:

Büyük sıkıntı yaşayacak

"Buradaki tartışmanın deprem bölgesinde yıkılan fabrikaların imarıyla ilgili olmasını isterim. Bazı fabrikalara dışarıdan baktığınız zaman çok büyük hasarlar görünmüyor ancak içerisine girdiğiniz zaman yıkılan makineler var. Bu makinelerin tekrar çalıştırılabilmesi uzun aylar ya da yıl alacak. Deprem bölgesindeki bazı fabrikalar, bir yıldan önce devreye alınamayacak. Türkiye'deki bazı ürünlerde kağıt gibi, tekstil hammaddesi olan iplik gibi büyük sıkıntı yaşayacak.

Önümüzdeki dönemde tartışılması gereken konu; ihracattaki gelir düşüşünün nasıl telafi edileceği ile ilgili olmalı. En önemlisi de kalifiye elemanların o bölgede tekrar iş başı yapabilecekleri ortam nasıl oluşturulacak. Bunun tartışılması lazım. O bölgelere sanayicileri geri döndürmek lazım. Deprem bölgesindeki yatırımcıların, sanayicilerin, emekçilerin durumlarının iyileştirilmesi ile alakalı kanun tekliflerin hızlıca hayata geçirilmesi gerekiyor."