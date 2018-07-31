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Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 17.36'da merkez üssü Toprakkale ilçesi Büyüktüysüz kasabası olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem dolayısıyla ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. 

Kaynak: İHA

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