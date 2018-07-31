Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 17.36'da merkez üssü Toprakkale ilçesi Büyüktüysüz kasabası olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem dolayısıyla ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Kaynak: İHA