ÖSYM açıkladı: YKS ek tercih tarihleri belli oldu

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, bu tarihler arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercihlerini bireysel olarak yapabilecekler.

Tercih süreci 6 Eylül 2024 saat 11.00'de başlayacak ve 11 Eylül 2024 saat 23.59'da sona erecek.

Ek yerleştirme, 2024-2025 öğretim yılı için daha önce yerleşemeyen adaylar ve boş kontenjanlar için yapılacak.