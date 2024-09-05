ÖSYM açıkladı: YKS ek tercih tarihleri belli oldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS ek tercih tarihlerini açıkladı. Buna göre YKS-ek tercihler 6-11 Eylül tarihleri arasında alınacak.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, bu tarihler arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi sitesi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tercihlerini bireysel olarak yapabilecekler.
Tercih süreci 6 Eylül 2024 saat 11.00'de başlayacak ve 11 Eylül 2024 saat 23.59'da sona erecek.
Ek yerleştirme, 2024-2025 öğretim yılı için daha önce yerleşemeyen adaylar ve boş kontenjanlar için yapılacak.
2024-YKS: Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınmasıhttps://t.co/DfsuuoGSXD pic.twitter.com/CXi2njTsss— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 5, 2024