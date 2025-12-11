ÖSYM tarafından KPSS 2025 2 tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS merkezi atama başvuruları hangi tarihte?

Her yıl KPSS'ye yüz binlerce kişi başvururken sınavda başarılı olan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarının pozisyonlarına tercihte bulunarak atama bekliyor. Bu yıl da aralık ayında tercihler başlayacak fakat tarihler henüz netleşmedi. Vatandaşlar bir gelişme olup olmadığını sık sık kontrol ederken "KPSS 2025 2 tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu sıklaşıyor.

KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak?

KPSS 2025/2 tercih tarihleri ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Geçen yıl başvurular 19-26 Aralık tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da aralık ayının 3. haftasında tercihlerin alınması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte...