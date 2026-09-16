ÖSYM üzerinden EKPSS tercihleri ne zaman alınacak? Takvim belli oldu mu?

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EKPSS tercihleri için adaylar uzun zamandır bekliyor. Eylül ayı ortalarındayız ve duyuru gelip gelmediği merak ediliyor. Adayların cevap aradığı soru ise "EKPSS tercihleri ne zaman alınacak" oluyor.

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM bugün de 2026 EKPSS tercih tarihileri ile ilgili bilgilendirme geçmedi. Bu ay beklentiler had safhaya çıkmış durumda...

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.