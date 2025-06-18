Otomobil satışlarında yeni dönem! EİDS tüm araçlarda zorunlu hale geldi

Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu kılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının kapsamının genişletildiğini duyurdu. Bakanlığın resmi X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 16 Haziran 2025 itibarıyla EİDS yetki doğrulama adımının tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale geldiği belirtildi.

Yetkisiz kişiler ilan veremeyecek

EİDS uygulamasıyla birlikte, taşıt ilanları yalnızca taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları, eşi ya da yetki belgeli galeriler tarafından verilebilecek. Yetkisiz kişiler tarafından ilan verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Uygulama 1 Kasım 2023'te başlamıştı

Bakanlık, sahte ilanlar, kayıt dışı faaliyetler ve spekülatif fiyat oluşumlarının önüne geçmek için 31 Ağustos 2023'te yönetmelik değişikliğine gitmiş, bu kapsamda ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirilmişti. İlk aşamada kimlik doğrulaması 1 Kasım 2023'te başlamış, ikinci aşama olan yetki doğrulaması ise 7 Nisan 2025'te sadece 2023, 2024 ve 2025 model taşıt ilanları için devreye alınmıştı.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, "Otomotiv piyasasında spekülatif fiyat oluşumlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısının kurulması amacıyla çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, elektronik ortamda hizmet sunan ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarını önlemek, ilan kirliliğini ve yetki belgesiz kayıt dışı galericilik faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Otomotiv sektöründe sahte taşıt ilanlarının, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımızca 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişikliğiyle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesini teminen Bakanlığımız tarafından Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuştur. Bu çerçevede, ilan platformlarının EİDS’ye entegrasyonu sayesinde, 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmakta olup, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçilmiştir.

EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması 7 Nisan 2025 tarihi itibarıyla yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için uygulamaya alınmıştı. 16 Haziran 2025 bu ay itibarıyla ise EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiştir. Böylece, EİDS yetki doğrulama uygulaması ile ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."