Otoparkta yaşanan hasardan kim sorumlu? KDK noktayı koydu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir üniversite otoparkında yerinden çıkan mazgal nedeniyle aracın hasar görmesinden idari kurumu sorumlu tuttu.

Bir üniversite yerleşkesi içerisindeki otoparka aracını park etmek isterken yerinden çıkan yağmur suyu mazgalına takılab ve aracı hasar gören kişi elindeki görüntülerle birlikte zararının tazmini için üniversite idaresine başvurdu. Üniversite, otopark altyapısında eksiklik bulunmadığını, gerekli incelemelerin zamanında yapıldığını ileri sürerek, talebi reddetti.

Kişi, mazgalın yerinden çıkmasının, sürücü kusurundan değil, sabitleme, montaj, bakım ve denetim eksikliğinden kaynaklandığını belirterek, oluşan 10 bin 141 lira zararın tarafına ödenmesi talebiyle KDK'ye başvurdu. Yaşanan olayda üniversitenin "hizmet kusuru" bulunduğunu tespit eden KDK, başvurucunun aracında meydana gelen zararın karşılanması adına ilgili üniversite rektörlüğüne tavsiye kararı verdi.

Kararın gerekçesinden

KDK'nin kararında, otoparkın, üniversite yönetiminin sorumluluğunda bulunduğu, otopark alanındaki yağmur suyu mazgalının periyodik bakım ve kontrollerinin de üniversite tarafından yapılması gerektiği ifade edildi.

Araçta hasara sebebiyet veren mazgalın yerinden çıkmasını engelleyecek teknik tedbirlerin olay öncesinde alınmadığı, bu tehlikeye karşı uyarıcı işaretleme yapılmadığı, bu yönüyle üniversitenin "hizmet kusuru işlediği" aktarılan kararda, idari kurum konumundaki üniversitenin meydana gelen zarardan hukuken sorumlu olduğu bildirildi.