Oy verme işlemi tamamlandı! Oylar sayılmaya başlandı

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullandı. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verdi. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde yarın saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

Anlık 14 Mayıs Seçimleri

17:15 YSK'dan açıklama

YSK Başkanı Yener: "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verme işlemleri sonuçlanmış, Kurula şu ana kadar yansıyan olumsuz durum söz konusu olmamıştır." dedi

17:00

Oy verme işlemi yurt genelinde tamamlandı. Oylar sayılmaya başlandı.

16.00

İstanbul Barosu, oy kullanma işlemlerinin saat 17.00'de bitmesi ve oluşan sıralar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "Sandık Kurulu Başkanı saat 17.00 itibarıyla oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır" denildi.

14:01

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve oğlu Alp Özdağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı.

13:50

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullandı. Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

13:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Çankaya Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

12:28

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, oyunu İstanbul Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

12.10

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan, Ankara'da oyunu kullandı. Sinan Oğan, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun." dedi.

12:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

11.54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. Erdoğan, "Olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Orada da vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Seçmenlerimizin endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları ve Türk demokrasinin gücünü göstermesi için çok önemli." açıklamasında bulundu.

11.35

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Ankara Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandı.

11.20

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oy kullanırken kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi.

10.30

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu Beykoz Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde kullandı. Oy işlemi sonrası konuşan Akşener, ”Ben 45 yerde miting 54 yerde de program yapmışım. Seçmen veli nimettir tutumuyla hareket ettik" dedi.

08.55

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oyunu kullanmaya başladı.

08.00

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, ülke genelinde 191 binden fazla sandıkta saat 08.00 itibarıyla başladı.

Oy verme, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

07.00

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.