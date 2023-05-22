Özdağ: Oğan'ın açıklaması bizi bağlamıyor

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan’ın açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda “Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır” dedi.