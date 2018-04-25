Özel: Abdullah Gül gündemimizde olmadı, olamaz
CHP Grup Başkan Vekili Özel, Abdullah Gül isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündemlerinde olmadığını ve olamayacağını bildirdi.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı çıkan haberlere sosyal medya hesabından isyan etti.
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Twitter'dan yaptığı paylaşımla büyük harflerle 'YETER' yazan Özel açıklamasında şunları dile getirdi:
"Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."
YETER...— Özgür Özel (@eczozgurozel) 25 Nisan 2018
Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti.
Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta.