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Özel: Abdullah Gül gündemimizde olmadı, olamaz

CHP Grup Başkan Vekili Özel, Abdullah Gül isminin cumhurbaşkanlığı adaylığı için gündemlerinde olmadığını ve olamayacağını bildirdi.

Özel: Abdullah Gül gündemimizde olmadı, olamaz
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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı çıkan haberlere sosyal medya hesabından isyan etti.

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Twitter'dan yaptığı paylaşımla büyük harflerle 'YETER' yazan Özel açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

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