Özel: Abdullah Gül gündemimizde olmadı, olamaz

25 Nisan 2018

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığıyla alakalı çıkan haberlere sosyal medya hesabından isyan etti.

Tezcan: Geniş katılımlı bir ittifak peşindeyiz

Twitter'dan yaptığı paylaşımla büyük harflerle 'YETER' yazan Özel açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."