Tezcan: Geniş katılımlı bir ittifak peşindeyiz
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili, "Herhangi bir isim üzerinde rezervimiz yok. İsimlerin kamuoyu önünde konuşulması doğru değil. Geniş katılımlı bir ittifak peşindeyiz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 24 Haziran'daki erken seçimlerle alakalı konuştu.
"CHP sonuç almaya yönelik hassasiyeti sürdürecektir" diyen Tezcan, "Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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