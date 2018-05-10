Özel: Görev tamam,15'liler geri dönüyor

10 Mayıs 2018

24 Haziran'da seçim yapılması kararı sonrası CHP'li 15 milletvekili Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile İYİ Parti'ye geçmişti.

Bir süredir 15 milletvekilinin CHP'ye tekrardan geri döneceği konuşulurken beklenen haber geldi.

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin partiye dönmesi için CHP grup başkanvekilleri ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası 15 vekilin CHP'ye yeniden geri döndüğüğü açıklandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de konuya ilişkin basın açıklamasında bulundu.

"Gittikleri şehirlerde alkışlarla karşılandılar. Esnaflar yemekten para almadılar. Onların gözyaşları ile alay etmeye kalkanlar oldu. Oluşan olumlu iklim havayı saraydan yana değil bizden yana estirdi. Artık sarayın oyunlarının bozulduğu bir kilometre taşını bugün burada koyuyoruz. O gün 'sarayın planları yine mi gerçek olacak?' havası hakimken, artık planları bozanlar var" diyen Özel, "Milletin ittifakı için, demokrasiden yana umut besleyen herkesin yüzünün gülmesi için hepimiz tamam diyoruz. Görev tamam. Arkadaşlarımızı yuvaya dönüyorlar. Bütün Türkiye, görev tamam, 15'liler geriye dönüyor diyebilecek. Tarih onları bu kutlu görevle anacak" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'den CHP'ye geri dönen 15 milletvekilinin isimleri şunlar:

"Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş."