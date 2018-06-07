Özel: Gülen'in iade sürecinde usül hataları var

07 Haziran 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bir televizyon programında, "Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum; Gülen'in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı?" demişti.

İnce'nin bu sözlerinin üzerine siyasette başlayan polemik CHP'den 4 kişilik bir heyetin, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin dosyayı incelemek üzere Adalet Bakanlığına gitmesiyle konuya bir virgül konulmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gülen'in iade sürecine ilişkin yaptıkları incelemeyle ilgili açıklamada bulundu.

NTV'de konuşan Özel, Adalet Bakanlığı'na giden heyetin Gülen'in iadesi sürecinde usül hataları bulduğunu açıkladı. Özel, "8 Temmuz'da herkes sandık başında olmalı" dedi.

"Sayın İnce'nin açıklaması son derece ciddi olmasaydı devletin başından, AKP'nin bütün kurmayları tarafından önü kesilmeye çalışmazdı. İnce bana gelen duyum bu yöndedir dedi. İlk tepki dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. İkinci tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Canlı yayında her şeyi açıklayacağını söyledi. Biz 10 gün süreyle talebimizi tekrarladık." ifadelerini kullanan Özel şunları söyledi:

"Heyetimiz Muharrem İnce'nin kaygılarını doğrular nitelikte bulgular buldu. Heyetimiz sekiz sayfalık bir rapor hazırladı Sayın Genel Başkan'a ve Muharrem İnce'ye sunuldu. Usül hataları bulundu. Bu hatalar giderilmeli."

Öte yandan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül İnce'nin bu iddialarına karşın, "Kamuoyunun Muharrem İnce'yi kimin aradını bilmeye hakkı var." açıklamasında bulundu.