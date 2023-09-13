Özgür Demirtaş'tan akaryakıt tahmini
Motorine yapılan 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatlarında da artış beklenirken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş akaryakıt fiyatlarına ilişkin tahminini paylaştı.
Gece yarısı yapılan 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 TL'yi aştı. Motorin fiyatlarının 40 lira sınırına ulaşmasının ardından perşembe gününden itibaren benzin fiyatlarında da artışa gidilmesi bekleniyor.
Zam haberleri hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, tahminini paylaştı.
Demirtaş yazın bir kenara uyarısında bulunarak ''DAHA Rekorun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, REKORU kırılacak…'' dedi.