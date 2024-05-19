Özgür Özel, Anıtkabir'e yürüdü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla başkentte binlerce kişi, Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde bir araya geldi.

Kızılay Güvenpark'ta başlayan yürüyüşe Gençlik Caddesi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde CHP milletvekilleri ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı.

ANKA haber ajansında yer alan habere göre, Türk bayrakları ve marşlar söyleyerek yürüyen kortejin izlediği güzergahında güvenlik önlemleri alındı.