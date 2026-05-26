Özgür Özel: Eğer seçilmezsem, seçilenin elini öperim, ömrüm boyunca yanında gezerim

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararına karşı İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Parti yönetimini devralan Genel Başkanlık koltuğuna resmen oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Özel, şunları söyledi:

- Biz arkadaşlarımızı satmadık, siz de beni hiç yalnız bırakmadınız. Derhal, hızla, en kısa sürede kongre yapalım. Ben bunu söylüyorum. İster o kongredeki delegeyle, hangi delegeyle istiyorsanız onunla yarışalım diyorum. Ama kongre yapmamaya, işi uzatmaya çalışanlar var.

"Elini öperim, ömrüm boyunca yanında gezerim"

- O delege, şu delege. Kemal Bey, madem o delegeyi beğenmediniz, bu delegeyi beğenmediniz; karşımıza normal bir sandıkla çıkmıyorsunuz, esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyup genel başkan seçtirmeyi öneriyorum. Eğer ben seçilmezsem, seçilenin sadece elini kaldırmam, elini öperim ömrüm boyunca yanında gezerim.

"Kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım"

- Partiyi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın! Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. 2 milyon üyeye soralım, kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım.

-Bu partinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir uzlaşmanın içine girmem, kimseyle pazarlık etmem, bir arkadaşımı satmam, ben bu yoldan dönmem!