'Pakistan'ın FETÖ konusunda işbirliğini takdir ediyoruz'

20 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım ile Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, ağustos ayı başında Başbakanlığa seçilen Abbasi'yi bir kez daha tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Türkiye ve Pakistan arasındaki "mükemmel" ilişkilerin, Abbasi'nin başbakanlığı döneminde de her alanda gelişmeye devam edeceğinden endişesi olmadığını dile getiren Yıldırım, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi'nde Pakistan-Türkiye arasındaki ikili ilişkileri de ele alma fırsatı bulduklarını anlattı.

D-8 dönem başkanlığını Türkiye'ye devreden Pakistan'a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür eden Yıldırım, "Bizim Pakistan'ı ikinci evimiz olarak gördüğümüz gibi, sayın Başbakan Abbasi'nin ve değerli heyetinin de Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü biliyoruz." dedi.

Pakistan'ın, Türkiye için her zaman dost, daha da ötesinde kardeş bir ülke ve daima güvenilir bir ortak olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Zor zamanlarımızda ve ulusal meselelerimizde karşılıklı dayanışma ve destek bağlarımız en üst seviyede devam etmektedir. Bu dayanışma anlayışının en yakın örneğine, 15 Temmuz terörist darbe girişiminin hemen sonrasında bir kez daha yaşadık, şahit olduk. Kardeş ülke Pakistan'ın da güvenliğine ve kamu düzenine karşı tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz FETÖ terör örgütünün ortadan kaldırılması hususunda yönetiminizin baştan beri gösterdiği işbirliği ve hassasiyet, tarafımızca takdir edilmektedir. Bu tutumunuz sayesinde FETÖ'nün ülkenizdeki faaliyetleri eminim ki sonlandırılacaktır."

Kaynak: AA