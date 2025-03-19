Papara’da erişim sorunu! Kullanıcılar hata alıyor: Şirketten açıklama geldi
Elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan Papara'ya erişimde teknik aksaklık yaşanıyor. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yaptıklarında hata mesajlarıyla karşılaşırken yaşadıkları erişim sorununu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Durumun ardından şirketten de açıklama geldi. Peki Papara çöktü mü? Papara neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
Elektronik para ve ödeme hizmeti olan Papara'ya erişim sorunları yaşanıyor. Vatandaşların hızlı bir şekile para gönderip alabilme imkanı tanıyan Papara’ya giren birçok kullanıcı hata ile karşılaşıyor.
Birçok kişi, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranda "Hata" uyarısıyla karşılaştığını belirtiyor. Yaşanan aksaklıkla ilgili olarak Papara, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.
Şirketten açıklama geldi
Şirket tarafından yapılan duyuruda, "Merhaba, geçici bir teknik aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılarımız uygulamamıza erişemeyebilir. Sorunu tespit ettik ve çözüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabır ve anlayışın için teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi.
Papara yetkilileri, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, kullanıcılar ise erişim probleminin ne zaman çözüleceğini merakla bekliyor.