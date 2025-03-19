Papara’da erişim sorunu! Kullanıcılar hata alıyor: Şirketten açıklama geldi

Elektronik para ve ödeme hizmeti olan Papara'ya erişim sorunları yaşanıyor. Vatandaşların hızlı bir şekile para gönderip alabilme imkanı tanıyan Papara’ya giren birçok kullanıcı hata ile karşılaşıyor.

Birçok kişi, uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranda "Hata" uyarısıyla karşılaştığını belirtiyor. Yaşanan aksaklıkla ilgili olarak Papara, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı.

Şirketten açıklama geldi

Şirket tarafından yapılan duyuruda, "Merhaba, geçici bir teknik aksaklık nedeniyle bazı kullanıcılarımız uygulamamıza erişemeyebilir. Sorunu tespit ettik ve çözüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sabır ve anlayışın için teşekkür ederiz!" ifadelerine yer verildi.

Papara yetkilileri, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, kullanıcılar ise erişim probleminin ne zaman çözüleceğini merakla bekliyor.