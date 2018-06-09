Partiler dış politika için neler vaat etti?

09 Haziran 2018

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne az bir süre kaldı.

Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, HDP, Saadet Partisi ve İyi Parti seçimlere dair vaatlerini, proje ve planlarını içeren bildiri ve manifestosunu açıkladı.

Türkiye'nin önemli konularının başında gelen dış politika bu partilerin seçim bildirgeleri ve manifestolarında geniş yer buldu.

Peki bu partiler dış politika için neler vaat ediyor?

AK Parti

- Güçlü ve etkili bir ülke olarak AB katılım hedefi sürüyor

- ABD'de diplomasi ve lobi çalışmaları ivme kazanacak

- Rusya ile ikili ilişkiler geliştirilecek

- Ukrayna ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesi sürecek

- Filistin davasına tam destek ve yardımlar devam edecek

- 'Dünya beşten büyüktür' deyişi ısrarla ifade edilecek

- Sınır ötesi harekatlara yenileri eklenecek

CHP

- Ana hedefler: Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğü, Filistin sorununun adil çözümü, Mısır ile ilişkilerin gereken seviyeye yükseltilmesi

- NATO, AGİT, Avrupa Konseyi ve AB ile ilişkilerin yeniden normalleşmesi

- AB ile yeni fasıl açmasını beklemeden, gereken reformların yapılması ve ulusal çıkarlara aykırı ödün verilmemesi

- ABD ile ilişkilerde karşılıklılık ve güven çerçevesi

- Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkilerin tek taraflı ve şahsi çıkarlara dayanmayan şekilde geliştirilmesi

- İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin üye olacağı “Ortadoğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı”nın (OBİT) kurulması

- TSK’nin Suriye’deki misyonunun diplomatik adımlarla desteklenerek, en kısa zamanda başarıyla sona erdirilmesi

- Mavi Marmara Anlaşması'nın iptali

MHP

- AB müzakerelerine milli menfaate zarar vermeme şartıyla devam

- İpek Yolu projesinde Türkiye daha etkin ve aktif bir rol alacak

- Türkiye’nin Avrasya'daki jeopolitik ve jeoekonomik önemi pekiştirilecek

- Türkiye dışındaki soydaş ve akraba topluluklarıyla kurumsal işbirliği yapılanmalarına öncelik verilecek

HDP

- Bütün dünyayla kavga politikasına ve Orta Doğu'da Kürt düşmanı politikaya son verilecek

- Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi ve demokratik bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcanacak

- Filistin'in bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için destek vereceğiz

- Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargo kaldırılacak

- AB’yle müzakere ve tam üyelik çalışmaları ilkeler çerçevesinde ele alınacak

Saadet Partisi

- Komşularla ilişkilerde barış esas olacak

- AB ile ilişkiler yeniden ele alınacak

- D-8 etkin hale getirilecek

- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye’nin etkinliği artırılacak

- Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde yabancı ülkelerin savaş gemileri bulundurması engellenecek

İYİ Parti

- Türkiye dış politikada yalnızlıktan kurtarılacak, “Ortadoğululaşma” yanlışına son verilecek

- AB ile müzakere süreci hızlandırılacak

- Suriye'nin toprak bütünlüğü ve resmi devlet yönetimi tanınacak

- Avrasya'daki Türk Dünyası dış politikanın önemli boyutu olacak, ilişkiler geliştirilecek

- TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kuruluşlar yeniden düzenlenecek