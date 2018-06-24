Partilerin Meclis'teki milletvekili dağılımları
AA'nın açıkladığı sonuçlara göre, sandıkların yüzde 87.7'sinin açılması sonrası AK Parti 298, CHP 144 milletvekili çıkarıyor.
AA'nın sonuçlarına göre, milletvekili seçimlerinde sandıkların yüzde 89.16'sı açıldı.
Bu sonuçlarda, Cumhur İttifakı yüzde 54.60, Millet İttifakı yüzde 33.64 oranında oy aldı.
Parti dağılımına bakıldığında ise, AK Parti yüzde 43.15, CHP yüzde 22.27, MHP yüzde 11.36, HDP yüzde 10.65, İYİ Parti yüzde 9.98, Saadet Partisi yüzde 1.38 oranında oy alıyor.
Bu sonuçlar ile AK Parti 298, CHP 144, MHP 49, HDP 65, İYİ Parti 44 milletvekili çıkarıyor. Saadet Partisi ise vekil çıkaramıyor.