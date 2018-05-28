Partilerin ortak vaadi az vergi, çok teşvik

28 Mayıs 2018

CANAN SAKARYA

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine bir aydan az süre kalırken, AK Parti’nin ardından geçtiğimiz hafta sonu da CHP, MHP ve Saadet Partisi seçim beyannamesini açıkladı.

CHP, seçim beyannamesinde, önümüzdeki 5 yıl içinde kişi başı geliri 15 bin dolara çıkarmayı, enfasyonu ve işsizliği yüzde 5’in altına indirmeyi, cari açığı, milli gelirin yüzde 4’ünün altına düşürmeyi, yoksulluğu sıfırlamayı ve imalat sanayii ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojili mal ve hizmet payını, dünya ortalaması olan yüzde 60’a yükseltmeyi 5 temel hedef olarak açıkladı. Bu hedeflere ulaşmak için CHP’nin açıkladığı beş ayrı programdan biri olan ‘Sosyal İşletme Modeli’ KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve sermayenin tabana yayılması için alternatif bir model olarak yaygınlaştırılacak.

Çalışanların kârdan pay alacağı, işletmelerin maliyetlerinin düşürülmesinde sektörel veya bölgesel güç birliği yapılması, büyük ölçekli şirketlerle iş birliği içerisinde kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesine dayanan Sosyal İşletme Modeli’ni, Avrupa Komisyonu’nun çerçevesini çizdiği sosyal işletme modelinden daha kapsamlı uygulayacağını açıklayan CHP, AB’de sosyal işletmelerin faaliyet alanının sadece sosyal amaçlarla sınırlandırılırken, CHP sosyal işletmeleri tüm sektörlerde özendireceğini açıkladı. Sosyal işletmeler sayesinde; çalışanların üretimde daha etkin olmasını sağlayarak verimliliği artırmayı, gelir dağılımı adaletsizliğini gidermeyi, çalışanların motivasyonunu ve niteliğini artırmayı, kadın, genç, engelli gibi dezavantajlı grupların ekonomiye aktif katılımını hedefleyen CHP, işletmelerin güç birliği içinde maliyetlerini düşürmeyi, yaratıcılığa dayalı yeni işletmeleri desteklemeyi, küçük işletmelerin büyük ölçekli şirketlerin kurumsal kapasitesinden yararlanmasını amaçladığını açıkladı.

Kalkınma Bakanlığı mali ve teknik destek sağlayacak

CHP’nin kuracağı Sosyal İşletme Modeli’ne göre, sosyal işletmeler satın alma, pazarlama, tasarım ve

Ar-Ge ile finansman ihtiyaçlarını el birliğiyle karşılayacak. Sisteme dahil olan işletmeler, büyük hacimli siparişleri el birliğiyle tamamlayacak, girdilerine ortak alarak maliyetlerini azaltacak, pazarlama, tasarım ve AR-GE’ye ilişkin ihtiyaçlarını, kendi kuracakları Sosyal İşletme Birlikleri’yle ve Kalkınma Bakanlığı’nın mali ve teknik desteğiyle gerçekleştirecek.

Yatırım fonu kurulacak

Sosyal işletmeler finansmana, kuracakları yatırım fonu üzerinden, piyasanın sunduğundan daha cazip koşullarla erişecekler. KOBİ’ler gönüllü olarak katılacakları sosyal işletme sistemi içinde güç birliği yaparak, rekabet güçlerini ve kazançlarını artıracak, mali sıkıntılarını aşacaklar. Sosyal İşletme Birlikleri, özellikle ihracat yönelimli sektörlerde yurtdışındaki pazarlama, tanıtım ve müşteriye erişim amaçlı faaliyetler yürüterek, sosyal işletmelerin pazara erişimini sağlayacak. Ortalama işletme ömrünün uzaması, kârlılığın artması ve çalışanların üretime ortak olması ile daha fazla katma değer sağlanacak. CHP’nin seçim beyannamesinde Sosyal İşletme Modelinin getirileri şöyle sıralandı:

“İşletme ömrünün uzamasıyla uzmanlaşma, çalışanların paydaş olmasıyla üretim kalitesi artacak.

Sosyal işletmelerin yaygınlaşmasıyla birçok Anadolu kentinin müzmin sorunlarına çözüm bulacağız. Bir yandan KOBİ’lere mevcut destekleri vermeye devam edeceğiz, bir yandan da yüksek teknoloji kullanımını teşvik edecek yönlendirmeyi yapacağız. Bunların yanı sıra büyük şirketlerin rekabet gücünü artırırken, KOBİ’lere maliyet avantajı sunan teşvikler uygulayacağız. Küçük geliştirici firmalara (start-up firmalara) destek amacıyla, ortak çalışma ofisleri, melek yatırımcı teşviklerini düzenleyecek ve destekler sunacağız.”

MHP: Ekonominin ihtiyacı olan yapısal reformlar hayata geçirilecek

MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından açıklanan seçim beyannamesinde dikkat çeken başlıklar şöyle:

-Kader kurbanlarına af çıkarılacak.

-Vatandaşlar, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılacak.

-Ekonominin ihtiyacı olan yapısal reformlar hızla gerçekleştirilecek.

-Esnaf ve çiftçilerin vergi ve prim yükünün hafifletilecek.

-AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbir alınacak.

-Esnaf ve sanatkarlara geçmişe yönelik borçlanma imkanı sağlanacak.

-Staj ve çıraklık süreleri emeklilik için sayılacak.

-Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt sağlanacak, şoför esnafına emeklilikte yıpranma hakkı verilecek.

-Çiftçilerin kullandığı mazottan vergi alınmayacak.

-Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmayacak.

-İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilecek. Gençler, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanacak.

-Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması, üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak.

-Emekli aylıklarındaki eşitsizlikler giderilecek.

-Kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için borçlanma hakkı tanınacak.

-Asgari ücretten vergi alınmayacak.

-Uzman çavuşlar kadroya alınacak.

Saadet Partisi: Vergi yükü hafifletilecek asgari ücret yoksulluk sınırının üzerine çıkacak

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun açıkladığı Saadet Partisi’nin seçim beyannamesinden satır başlıkları:

-Ülkenin en önemli sorunu kutuplaşmadır. Tüm vatandaşlara eşit mesafede durulacak. Hiç kimseyi siyasi görüşünden dolayı hizmetten mahrum bırakılmayacak.

-Tüm iş ve icraatlarımız hukuk norm ve ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Hukuk istisna gözetilmeksizin devletin bütün organları üzerinde egemen kılınacaktır.

-Kürt sorunu adalet ekseninde çözülecek.

-Vergi yükü hafifletilecek.

-Asgari ücret yoksulluk sınırının mutlaka üzerinde olacak.

-Yürütmeyi denetlemesi gereken yargı da yürütmenin etkisine girmiştir. Kuvvetler ayrılığı Saadet Partimizin vazgeçilmez prensiplerinin en başında gelmektedir.

-Akaryakıttan alınan yüksek vergi oranlarının da azaltılması, düşürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

-Gençlerin istihdam ve girişimci olması için çalışılacak.

-Memur alımlarında ehliyet esas olacak. Saadet iktidarında siyasi tutumundan dolayı kimse işinden, kariyerinden mahrum bırakılmayacaktır.

-YÖK kaldırılacak.

-Kadınlara 2-3 yıla kadar doğum izni verilecek.

-Emeklilere büyümeden refah payı verilecek.