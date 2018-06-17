Perinçek: İktidar olmadan, devletin yapamadığı işleri başardık

17 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.

Propaganda konuşmasında Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Türkiye'nin çetin bir döneme girdiğini, ekonomik zorluklar ve dış tehditlerin bulunduğunu belirtti.

Perinçek, Türkiye'nin artık Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı sistemin içinde yaşayamayacağını ifade ederek, "Bizi borca yatırdılar. Devlet, millet borçlu. Borçlanma ekonomisi iflas etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasal sistemin iktidar ve muhalefetiyle çaresiz olduğunu, vatandaşların balonlar, bayraklar, içi boş vaatler ve anketlerle aldatıldığını öne süren Perinçek, "Çıkmazda olan, Amerika'nın kurduğu sistemdir. Türkiye buradan Atatürk yoluna girerek çıkacaktır. Vatan Partisi'nin zamanı gelmiştir. Zorlukların üstesinden geliriz, Ergenekon Destanı'mızdaki gibi kayaları yarar çıkarız. Yaparız dedik mi yaparız." diye konuştu.

Perinçek, henüz iktidar olmadan devletin yapamadığı işleri başardıklarını, parti olarak Silivri duvarlarını yıktıklarını, Türk ordusunun bileklerine vurulan kelepçeyi kırdıklarını, komutanları esaretten kurtardıklarını söyledi. Doğu Perinçek, şöyle devam etti:

"Bizim kaldığımız hücrelerde, şimdi bizi mahkum etmeye kalkan FETÖ savcıları, yargıçları yatıyor. Ergenekon tertiplerini bozguna uğrattığımız için FETÖ örgütlenmesi devletin içinden temizleniyor. Yine Türk ordusuna kurulan kumpasa son verdiğimiz için Mehmetçik PKK'nın üzerine yürüyor. 'Ermeni soykırımı' yalanını yerle bir ettik.

Büyük devlet adamımız Rauf Denktaş'la birlikte on binlerce insanımızı seferber ettik, Lozan'da hapis tehditlerini hiçe saydık, Berlin'de Alman polisinin 'Konuşamazsın.' tebligatını yere attık ve çiğnedik. Avrupa meydanlarında, bizi soykırımcı ilan edemezsiniz, bizi diz üstü çökertemezsiniz diyerek Türkiye düşmanlarına meydan okuduk. Biz onları diz üstü çökerttik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde üst üste üç kez dava kazandık."

"Mazotu traktörün deposuna litresi 2 liradan dolduracağız"

Cumhurbaşkanı adayı Perinçek, "İşimiz bitmedi. Şimdi 'soykırım' yalanını Avrupa'da okul kitaplarından sildireceğiz. Milletimizden yetki istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tehdit, baskı dinlemediklerini, işçinin ve çiftçinin alın terine sahip çıktıklarını, işçiyle omuz omuza verdiklerini aktaran Perinçek, en başından beri özelleştirmeye karşı mücadele eden tek parti olduklarını savundu.

Perinçek, taşeron işçileri örgütlediklerini, Türkiye'nin dört bir yanında köylülerin kendilerini mücadele içinde tanıdıklarını ifade ederek, "Köylü milletin efendisidir.' diyoruz. İran'la görüşüyoruz, mazotu traktörün deposuna litresi 2 liradan dolduracağız." vaadinde bulundu.

"İktidar emek sömürücülerine bırakılacak bir makam değildir. Onlardan ekmek dilenmeye son diyoruz. Ayaklar baş olacak, milletin iktidarını kuracağız." diyen Perinçek, herkesin iş sahibi, üretenlerin hükümet olacağını dile getirdi.

Perinçek, "Suriye, İran, Rusya ve Çin hükümetleriyle görüşmeler yapıyoruz. Türkiye'nin güvenliği ve ekonomisi için iş birliği koşullarını oluşturduk. Rusya kapısını açacağız diye Antalya'da söz verdik, sözümüzü tuttuk. Devlet nasıl yönetilir, güvenlik nasıl sağlanır, üretici ve turizmcilerimizin önü nasıl açılır, daha iktidar olmadan neler yapabileceğimizi gösterdik." değerlendirmesinde bulundu.

"PKK'ya üç ay içinde beyaz bayrak çektireceğiz"

Doğu Perinçek, AK Parti iktidarı ve CHP'nin "Amerika'nın dayattığı Kürt açılımına" boyun eğdiğini, kendilerinin ise bu açılımı bitirdiklerini öne sürdü.

Perinçek, "Böylece askerimiz, polisimiz ve köy korucumuz PKK'yı hendeklere gömdü, Fırat Kalkanı'yla Amerikan-İsrail koridorunu yardı ve en son Afrin'e girdi. İlan ediyoruz; Irak, İran ve Suriye ile iş birliği yaparak PKK'ya üç ay içinde beyaz bayrak çektireceğiz. 15 Temmuz gecesi, iktidarın bocaladığı ve muhalefetin saklandığı koşullarda, televizyonlara çıktık ve Türk ordusunu göreve çağırdık. O gece dengeleri değiştirdik. Vatan Partisi'nin kararlı ve cesur tutumu, FETÖ darbesinin bastırılmasında belirleyici olmuştur." görüşünü savundu.

Atatürk gençliğini yetiştirdiklerini, bu nedenle geleceğe güvenle baktıklarını söyleyen Perinçek, milletvekili aday listelerinin en başında yüz binleri ayağa kaldıran, bölücüleri etkisiz kılan "Türkiye Gençlik Önderleri" olduğunu anlattı.

"Milletten yetki istiyoruz"

"Meclisi, hükümeti gençleştireceğiz. Türkiye'mizi Mustafa Kemal gençliğiyle çağdaş uygarlığa ulaştırmak için sizlerden yetki istiyoruz." diyen Perinçek, kimsenin cesaret edemediği işleri başardıklarını söyledi.

Doğu Perinçek, zorlukların üstüne yürüdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başarılarımızla, tecrübemizle, kadro birikimimizle, cesaretimizle sizin değerlendirmenize başvuruyoruz. Siz büyük milletimizden yetki istiyoruz. Çalışkan Türk milleti, Türkiye'nin önünde çözüm var. Üreten ve birleşen Türkiye'yi kuracağız. Sıcak para komisyoncularının iktidarı, sanayicimizi ve tüccarımızı kenara itti. Kaynaklar vurguna, ranta ve faize aktı. Yolsuzluk mahkemeleri kurarak gasbedilen kaynakları millete kazandıracağız. Vatan Partisi iktidarında kaynakları yatırıma ve üretime yönlendireceğiz. Her boydan sanayicimizin önünü açacağız."

Üretenin kazanacağını, eğitim seferberliği planladıklarını, "borcun borçla çevrilmesi" devrinin biteceğini dile getiren Perinçek, partisinin "üretim ekonomisi"nin Türkiye'nin biricik çıkış yolu olduğunu savundu.

Perinçek, "Herkese iş, üreten millet. Teröre son, güçlü devlet. Bölünme devri bitti. Vatanımızı ve milletimizi birleştiriyoruz. Kürt'ümüzü bağrımıza basacağız. Türk de biziz, Kürt de biziz. Hepimiz Türk milletiyiz. Amerikan ve İsrail planları karşısında kaya gibiyiz. Türk ordusunun emir komuta birliğini sağlayacağız. Askeri okulları ve askeri hastaneleri açacağız. İncirlik Üssü'müzü ABD uçağına kapatıyoruz. Kahraman ordumuzu yönetecek kahraman bir hükümet kuracağız." dedi.

"Üretenlerin hükümetini kuracağız"

Yollarının Atatürk'ün yolu olduğunu, hükümeti de Çankaya'dan yöneteceklerini ifade eden Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Padişahçı değil, cumhuriyetçiyiz. Amerikancı ve NATO'cu değil, milliyetçiyiz. Vurguncu değil, halkçıyız. Neoliberal değil, devletçiyiz. Tarikatçı değil, aydınlanmacıyız. Sistem yanlısı değil, devrimciyiz. Halkı zenginleştiren planlı ve karma ekonomi Türkiye'miz için biricik çözüm yoludur. Borç dilenenlerin hükümet devri bitmiştir. Üretenlerin hükümetini kuracağız. İşçi, çiftçi, esnaf, zanaatkar, kamu emekçisi, sanayici ve tüccarın milli hükümetini kuracağız.

Devlet üreteni teşvik edecek, sanayici ve tüccarını koruyacak, çalışana gün doğacak.

Atatürk gibi olacağız, Atatürk gibi yapacağız. Milletimize güveniyoruz. Vatan Parti'mize güveniyoruz."

Kaynak: AA