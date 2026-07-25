Peynirinde ölümcül bakteri tespit edilmişti: Tahsildaroğlu'ndan ilk açıklama

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Tahsildaroğlu, geçtiğimiz günlerde 290625 parti numaralı 400 gram Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününde Listeria monocytogenes tespit edilmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Şirket, ilgili partiye ait ürünlerin tedbir amacıyla piyasadan çekilme sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Alo 174 Gıda Hattı’na iletilen tüketici şikâyeti üzerine ürünün zincir market rafından alınarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde analiz edildiği belirtildi. İnceleme sonucunda ürünün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı şirkete bildirildi.

Şirketten 37 farklı noktada inceleme

Tahsildaroğlu, bildirimin ardından üretim tesisinde resmî denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Tesisteki 37 farklı noktadan, şahit üründen ve ardışık parti numarasına sahip ürünlerden numuneler alınarak akredite laboratuvarlarda analiz yapıldığı kaydedildi.

Şirket, gerçekleştirilen ek analizlerde L. monocytogenes bulgusuna rastlanmadığını ve diğer ürünlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Tahsildaroğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında şirketimize ait bir ürün hakkında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Alo 174 Gıda Hattından iletilen bir tüketici şikayeti üzerine, 290625 parti numaralı 400 g Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürünümüzden zincir market rafından numune alınarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonucunda ürünün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı şirketimize bildirilmiştir.

Bildirimin ardından üretim tesisimizde resmi denetim gerçekleştirilmiş, söz konusu partiye ait ürünlerin tedbiren piyasadan çekilmesi süreci başlatılmıştır.

Şirketimiz tarafından başlatılan inceleme kapsamında, üretim tesisimizde 37 farklı noktadan çevresel numune ile şahit son ürün ve ardışık parti numarasına sahip ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlarda analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde L. monocytogenes bulgusuna rastlanmamıştır.

Şirketimizde düzenli olarak uygulanan Listeria Çevresel İzleme Programı kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmalarında L. monocytogenes tespit edilmemiştir. Şikayete konu ürün, ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretilmekte olup yapılan incelemelerde diğer ürünlerimizde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanmamıştır.

Üretim tesislerimiz ulusal mevzuatın yanı sıra GFSI tarafından tanınan uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda faaliyet göstermekte, yetkili kurumlar ve bağımsız uluslararası belgelendirme kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında olayın kapsamını aşan, diğer ürünlerimizi ve markamızı hedef alan gerçeğe aykırı iddialara itibar edilmemesini rica ederiz. Gerçeğe aykırı bilgi ve paylaşımlarla ilgili yasal haklarımız titizlikle takip edilmektedir.

Şirketimiz, tüketici sağlığını ve gıda güvenliğini en temel önceliği olarak görmekte, üretimini bilimsel esaslar, ulusal mevzuat ve uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda sürdürmeye devam etmektedir."

Listeria monocytogenes nedir?

Listeria monocytogenes, kontamine gıdalar yoluyla bulaşarak listeriyoz hastalığına neden olabilen bir bakteridir. Sağlıklı kişilerde ateş, ishal, baş ağrısı ve kas ağrısı gibi belirtilerle seyredebilir. Hamileler, yenidoğanlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ise ağır ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bakterinin buzdolabı sıcaklığında çoğalabilmesi, gıda güvenliği açısından oluşturduğu riski artırıyor.