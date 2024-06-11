Piiz'den Mehmet Dudarık ve arkadaşına saldıran sanığa 4 yıl 3 ay hapis
Ankara'da Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'a saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.
Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Bilge Kaan Korkmaz, Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, Oğuzhan Oğuz ve taraf avukatları katıldı.
Mahkeme hakimi, bir önceki celsede esasa ilişkin mütalaanın açıkladığını belirterek, son savunmasını yapması için sanığa söz verdi.
'Pişmanım' dedi
Sanık Korkmaz, önceki savunmalarını tekrarladığını ifade ederek, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Müşteki Dudarık ise sanığın cezalandırılmasını istedi.
Söz alan sanık avukatı da müvekkilinin haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini öne sürerek beraatini talep etti.
Ceza çıktı
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Korkmaz'ın, müştekiler Dudarık ve Oğuz'a yönelik eylemlerinin "kasten yaralama" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığa 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.
Mehmet Dudarık'ın darp edilmesi olayı
İddianameye göre, 15 Aralık 2022'de Piiz müzik grubunun sahne aldığı eğlence mekanına arkadaşlarıyla gelen sanık Bilge Kaan Korkmaz, grubun davulcusu Mehmet Dudarık'ın, yanlışlıkla arkadaşının ayağına basması üzerine tartışma çıkardı.
Korkmaz, Dudarık'ın özür dilemesine rağmen taraflar arasında çıkan atışma sonrası Dudarık ile arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u eğlence merkezinin bahçesinde darbetti.
Sanık, Oğuzhan Oğuz'a karşı "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan", müşteki Mehmet Dudarık'ı ise "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan yargılandı.