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PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı: 20 ÖSO'lu zehirlendi

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK-YPG'li teröristlerin saldırısında zehirli gazdan etkilenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu 7'si ağır, 20 kişi tedaviye alındı.

PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı: 20 ÖSO'lu zehirlendi
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Afrin'in Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından saldırı düzenlendi.

İddiaya göre saldırıda teröristler zehirli gaz kullanıldı. Olayda ÖSO'nun 20 mensubu zehirli gazdan etkilendi. Bölgedeki sahra hastanesine kaldırılan ÖSO mensupları tedaviye alındı. Bölgedeki yerel kaynaklar, saldırıda klor gazı kullanıldığını ileri sürdü.

Kaynak: DHA

Son dakika afrin öso ypg

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