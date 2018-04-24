PM'den Kılıçdaroğlu'na 'ittifak' yetkisi
CHP Parti Meclisi olağanüstü toplantısında, Kılıçdaroğlu'na seçimde ittifak yapma yetkisi verildiği bildirildi.
CHP Parti Meclisi (PM), 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle olağanüstü toplandı.
Toplantıda, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde izlenecek strateji ile adayların nasıl belirleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Parti Meclisi'nin, ittifak çalışmaları için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiğini bildirdi.
CHP milletvekilleri yarın bir araya gelecek
Kaynak: AA