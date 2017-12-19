Polis yanlışlıkla meslektaşını vurdu

19 Aralık 2017

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki kimlik kontrolü sırasında şüphe üzerine araçtan indirildikten sonra kaçmaya çalışan zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Bir polis memurunun kazaen vurularak şehit olduğu olayla ilgili yakalanan şüphelinin uyuşturucu ve asayiş suçlarından emniyette kaydının bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında Siirt-İstanbul seferini yapan 56 AP 616 plakalı yolcu otobüsü, Gölbaşı Sanayi uygulama noktasında durduruldu. Durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen ve üst araması yapılmak istenen bir kişi kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında polis memuru Hakan Can, açılan uyarı ateşi sırasında meslektaşları tarafından kazaen vuruldu. Ağır yaralanan polis memuru, yoldan geçen özel bir araçla kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayın ardından ormanlık alana kaçan şüpheli Zeynel İ., Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Ankara Valililiğinden yapılan açıklamada, şüphelinin uyuşturucu ve asayiş suçlarından emniyette kaydı bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce de olay yerine gelerek emniyet yetkililerinden bilgi aldı.

Olayı haber alarak hastaneye gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Polis uygulaması esnasında bir arkadaşımızı şehit verdik. Allahım ailesine sabır versin. Gerçekten Gölbaşı olarak içimiz yanıyor." dedi.

Bu arada polis memurunu aracıyla hastaneye getiren, ilçede yerel bir gazetenin sahibi olan Adnan Tan, olay sırasında aracıyla yoldan geçtiğini ve güvenlik noktasında görevli polislerin uyarısıyla durduğunu anlattı. Yerde yaralı bir kişi gördüğünü ve aracına alarak hastaneye getirdiğini belirten Tan, polis olduğunu öğrendiği kişinin şehit olduğunu öğrendiğini söyledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gölbaşı Sanayi uygulama noktasında durdurulan bir otobüste durumundan şüphelenilerek araçtan indirilen bir kişinin "dur" ihtarına uymadığı, yakalanmasına yönelik kovalamaca esnasında yapılan uyarı atışında bir polis memurunun kazaen vurularak şehit olduğu bildirilmişti.

Şehidin ailesine haber verildi

Olayın ardından şehit düşen polis memuru Hakan Can'ın Gölbaşı ilçesindeki evine acı haber ulaştı. Can'ın şehadet haberi, Eymir Mahallesi'nde ikamet eden ailesine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve emniyet yetkilileri tarafından verildi.

Haber üzerine şehidin evine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları da başsağlığı dilemek üzere ailenin evine geldi.

Kaynak: AA