Pompaya yansıdı: Motorine zam geldi! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'daki güncel akaryakıt fiyatları

Küresel enerji piyasalarında yaşanan belirsizlik ve döviz kurlarında devam eden yükseliş, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti.

Motorine ne kadar zam geldi? (Motorinin litresi kaç TL?)

Bugün gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 98 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu artışla birlikte motorin fiyatı, İstanbul Avrupa Yakası'nda 45.36 TL, Ankara’da 46.17 TL, İzmir’de ise 46.51 TL seviyelerine yükseldi.

Benzin fiyatlarında zam ya da indirim var mı?

Son zam 17 Nisan’da benzine 94 kuruş olarak uygulanmıştı. Ancak bu kez yalnızca motorin fiyatı değişti; benzin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim yapılmadı.

Fiyatlar, şehirden şehre ve hatta ilçeden ilçeye değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin yaşadıkları bölgedeki istasyonlardan güncel fiyatları kontrol etmeleri öneriliyor.

23 Nisan Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Güncel benzin fiyatı: 45.16 TL

Güncel motorin fiyatı: 45.36 TL

Güncel LPG fiyatı: 27,39 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Güncel benzin fiyatı: 45.01 TL

Güncel motorin fiyatı: 45.24 TL

Güncel LPG fiyatı: 26,79 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Güncel benzin fiyatı: 45.77 TL

Güncel motorin fiyatı: 46.17 TL

Güncel LPG fiyatı: 27,29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Güncel benzin fiyatı: 46.13 TL

Güncel motorin fiyatı: 46.51 TL

Güncel LPG fiyatı: 27,24 TL