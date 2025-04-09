Prof. Dr. Naci Görür, Gümüşhane'deki depremi değerlendirdi! 'Sığ bir deprem, yer önemli'

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının konumuna dikkat çekti. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) Erzincan segmentine bağlı kısa bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “Yeri önemli” ifadesini kullandı.

"Sığ bir deprem, yer önemli"

Sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, “Arkadaşlar, KAF’in Erzincan segmentine bağlı, kısa bir fayın üzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sığ bir deprem oldu. Yeri önemli. Geçmiş olsun. Sevgiyle” paylaşımında bulundu.

Arkadaslar, KAF’in Erzincan segmentine bagli, kisa bir fayin uzerinde, Eskiyol’da, 4,1 sig bir deprem oldu. Yeri onemli. Gecmis olsun. Sevgiyle pic.twitter.com/S5pi7w2oFj — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 9, 2025

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.09’da gerçekleşen depremin merkez üssünün Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, depremin 4,2 büyüklüğünde ve 5,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Gümüşhane Valisi'nden açıklama

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini söyledi. Baruş, “Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane” ifadelerini kullandı.

Depremin çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.