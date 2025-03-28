Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan Myanmar depremlerine değerlendirme! 'Yıkım gücü XI'

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar’ın orta kesiminde, Sagaing bölgesinde art arda iki şiddetli deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, ilk deprem Sagaing kentinin 16 kilometre kuzeybatısında, yerel saatle 12.50’de ve yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki bu sarsıntıdan yaklaşık 12 dakika sonra ise bölgede 6,4 büyüklüğünde güçlü bir artçı deprem kaydedildi.

Depremlerle ilgili değerlendirme, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan geldi. Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden paylaşım yapan Ercan, “Myanmar'ın başkenti Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing bölgesinin yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda M7,7, 12 dakika sonra M6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı oldu. İlk depremden yaklaşık 12 dakika sonra, Sagaing'in yaklaşık 18 kilometre güneyinde M6.4 büyüklüğünde güçlü artçı bir deprem daha oldu” ifadelerini kullandı.

"Uzun süre sismik hareketlilik yaşanabilir"

Ercan, bu tür büyük depremlerin ardından bölgede uzun süre sismik hareketlilik yaşanabileceğine dikkat çekerek, “Artçı sarsıntılar 1 yoğun, en az 1-2 yıl sürer. Bu deprem bir süre tüm yeryuvarını üç bileşenli sarsacak. Taşma düzeyinde gerginlik olan kırıklarda deprem üreyebilir. Türkiye uzak etki alanındadır. Odaktan 200 km çaplı alan yakın etki alanıdır” açıklamasında bulundu.