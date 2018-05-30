Promosyon sektöründe seçim hareketliliği

30 Mayıs 2018

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler 24 Haziran seçimleri dolayısıyla Promosyon başta olmak üzere birçok sektörde hareketlilik yaşandığını belirtti.

Partilerin hazine yardımı ve milletvekili aday adaylığı başvurularından elde ettiği gelire dikkati çeken Güler, bu meblağa adayların şahsi harcamaları da eklendiğinde 2 milyar liralık seçim harcamasının ortaya çıkmasının beklendiğini söyledi.

Güler, bu kapsamda promosyon harcamaları için ayrılması beklenen tutarın 500 milyon lira olduğunu aktararak, "Sektörümüz de kendi içinde gruplara ayrılıyor. Bayrak üretiminde yüzde 200 artış yaşanıyor ve taleplere 3 vardiya çalışılsa da yetişilemiyor. Aynı durum, araç ve bina giydirmeleri, poster-afiş ve şapka üretimi ve ithalatı yapan firmalar için de geçerli." dedi.

Seçim dönemlerinin gözde promosyon ürünlerinin bu yıl da klasik olarak şapka, kalem, rozet, tişört, önlük, çikolata olduğuna işaret eden Güler, erken seçim kararı nedeniyle sektörün yeni promosyon ürünleri geliştirmeye vakit bulamadığını bildirdi.

Güler, toplu alımlarda siyasi parti ve adaylara fiyat avantajları sağlandığını belirterek, promosyon malzemesi fiyatlarının, türüne göre 0,25 kuruş ile 20 lira aralığında değiştiğini dile getirdi. Ercan Güler, "Her ne kadar hazırlıksız yakalanmış olsak da sektörümüz her türlü siparişlerin de üstesinden gelebilecek güçte. Bu gücün kaynağı, deneyimli firma sayısının fazlalığı, sektör temsilcilerinin dayanışması sonucu ortaya çıkan güçlü iş birliği ve milletimizin özelliği olan çalışkanlığıdır." diye konuştu.

Pek çok sektöre etkisi var

Seçim sürecinin promosyon sektörünün yanında, araştırma şirketleri, reklam, sosyal medya ve halkla ilişkiler ajansları, emlakçılar, organizasyon şirketleri, hazır giyim, araç kiralama gibi pek çok alanda hareketlilik yaratması beklenirken, bazı sektör temsilcileri seçim sürecinin kısıtlı olması nedeniyle beklenen hareketliliğin yakalanamamasından yakındı.

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, seçimlere kısıtlı süre kalması nedeniyle seçim ofisi kiralamada yoğunluk yaşanmadığını belirterek, "Seçim ofisleri de sadece bir aylık tutuluyor. Bu da belirli bölgelerde kısıtlı hareketlilik sağlıyor. Piyasada hissedilir bir iş artışı yaşanmadı. Serbest meslekle uğraşan, mühendis ya da avukat olan milletvekili adayları da kendi ofislerini kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş da seçimin pek çok sektörün hareketlenmesine katkı yaptığını, bu sektörlerden birinin de hazır giyim olmasını beklediklerini söyledi. Karakuş, "Hazır giyim sektörü, bu süreçte satışlarını artırır. Bu artışın takım elbise satışlarına etkisinin yüzde 10'lar civarında olması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Türkiye Araştırmacılar Derneği Başkanı Handan Esmer de kamuoyu araştırmaları alanında bir miktar hareketlilik yaşandığını belirterek, "Buna karşın araştırma çok kısa sürede gerçekleştirilen bir işlem olmadığı için seçimlerin erkene alınması nedeniyle normal zamanlı seçim dönemlerindeki gibi bir hareketlenme tam olarak gözlemleyemedik." dedi.



Kaynak: AA