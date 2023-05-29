Putin ve Biden'dan Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

ABD Başkanı Biden'den tebrik

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.