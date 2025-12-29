Putin'in konutuna saldırı girişimi
Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna saldırmaya çalıştığı iddia edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski iddiayı yalanladı.
Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu. Habere göre Rusya karşı saldırının zamanı ve hedeflerini değerlendiriyor.
TASS Haber Ajansı ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a dayandırdığı haberinde Rusya'nın saldırıya karşılık vereceği ve müzakere masasında pozisyonunu değiştireceği belirtildi.
Zelenski'den saldırı açıklaması
Ukrayna Devlet Balkanı Voladimir Zelenski Putin'in konutuna saldırı yapıldığına ilişkin açıklamalara yanıt verdi.
Rusya'nın Kiev'deki binarı vurmak için zemin hazırladığını belirten Zelenski, “Bunlar yalan. Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki görüşmelerde sağlanan ilerlemeyi baltalamak istiyor.” dedi. Zelenski, ABD'nin Rusya'nın tehditlerine uygun şekilde yanıt vermesini istedi.