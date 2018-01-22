PYD'den taciz ateşi: 1 asker yaralı
Suriye'nin Rasulayn bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir asker hafif yaralandı.
Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca açılan ateş sonucu Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir asker hafif yaralandı.
Terör örgütünün işgal ettiği Haseke kentine bağlı Rasulayn ilçesinden sabah saatlerinde sınırdaki askeri birliğe taciz ateşi açıldı. Bu sırada nöbet tutan bir asker kolundan hafif yaralandı.
Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin anında, misliyle karşılık verdiği olay sırasında Rasulayn'daki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu belirtildi.
Kaynak: AA