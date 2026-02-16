Ramazan başladı mı, ne zaman başlıyor? İlk sahur, ilk oruç ne zaman?

11 ayın sultanı Ramazan'a çok az bir süre kaldı. Milyonlarca kişiyi heyecan sardı. Maneviyatın doruğa çıktığı bu mübarek ayı müminler ibadetlerle geçirecek. il il sahur ve iftar saatleri her gün aratılacak. Hayırlı aya çok az bir süre kala "2026 Ramazan ne zaman başlıyor" sorusu sıkça geliyor.

2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart'a kadar devam edecek. 2026'da ramazan ayı 29 gün sürecek.

İlk teravih ne zaman?

İlk teravih namazı, Ramazan ayının başlamasından bir önceki akşam, yani 18 Şubat yatsı namazından sonra kılınacak.

İstanbul 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.08

Ankara 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 19.52

İzmir 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.15