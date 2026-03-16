Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?
İslam dünyası Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Bayram hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, bayramın hangi tarihte başlayacağını ve tatil süresinin kaç gün olacağını öğrenmek istiyor. Tarih yaklaştıkça "Ramazan Bayramı ne zaman", "Bayram tatili kaç gün" sorusu tırmanıyor.
2026 Ramazan Bayramı ne zaman?
19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi
20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü
22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü
Bayram tatili kaç gün?
Bu yıl Ramazan Bayramı hafta sonuna geldiğinden dolayı 9 gün tatil ilan edilmedi. Bayram tatili 3 buçuk gün...