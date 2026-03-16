Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayının son günlerine giriyoruz. Bugün Kadir Gecesi ve bayram tarihi aramaları daha da hızlandı. Milyonlar bayramı iple çekerken "Ramazan Bayramı ne zaman" sorusuna cevap aranıyor. İşte dini günler takvimine göre bayram tarihi...

2026 Ramazan Bayramı ne zaman?

19 Mart 2026 Perşembe - Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı 3. Günü

Bayram tatili kaç gün?

Bu yıl Ramazan Bayramı hafta sonuna geldiğinden dolayı 9 gün tatil ilan edilmedi. Bayram tatili 3 buçuk gün...