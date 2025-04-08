Ramazan Bayramı tatilinde havalimanlarını 6 milyondan fazla yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram tatilindeki yolcu sayılarına ilişkin bilgi verdi.

"28 Mart-6 Nisan tarihlerinde havalimanlarında misafir edilen yolcu sayısı 6 milyon 107 bin 894, hizmet verilen uçak trafiği ise 42 bin 521 oldu" ifadesini kullanan Uraloğlu, bayram tatilinde İstanbul Havalimanı'nda 15 bin 189 uçak trafiğinin gerçekleştiğine dikkati çekerek, 6 Nisan'da da 258 bin 242 yolcunun ağırlanarak 2025'in en yüksek rakamına ulaşıldığına işaret etti.

Söz konusu dönemde Esenboğa Havalimanı'nda 2 bin 513 uçak trafiği gerçekleştiğini, 382 bin 737 yolcunun da bu havalimanını kullandığını bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Esenboğa Havalimanı, 6 Nisan'da, 41 bin 577 kişiye hizmet vererek bu yılın yolcu rekorunu kırdı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ise 2 bin 35 uçak trafiği ile 316 bin 790 yolcuya hizmet verildi. Bu havalimanını 35 bin 246 yolcu kullanarak 2025'in en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. 28 Mart-6 Nisan tarihlerinde Antalya Havalimanı'nda da 4 bin 202 uçak trafiği gerçekleşirken 590 bin 189 yolcuya hizmet verildi. Burada da 5 Nisan'da 78 bin 85 yolcu sayısına ulaşılarak bu yılın yolcu rekoru kırıldı."

45 milyondan fazla yolcu hava ulaşımını tercih etti

Uraloğlu, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda ise 437 uçak trafiğiyle 58 bin 486 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, Muğla Dalaman Havalimanı'nda da bayram tatilinde 631 uçak trafiği gerçekleştiğini ve 83 bin 712 misafirin ağırlandığını bildirdi.

Her iki havalimanında, 6 Nisan'da, 2025'in en yüksek rakamlarına ulaşıldığına dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Söz konusu tarihte Milas-Bodrum Havalimanı 7 bin 507, Dalaman Havalimanı ise 10 bin 615 yolcu ağırladı. Ocak-mart döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 204 bin 856 dış hatlarda ise 164 bin 880 oldu. Böylece üst geçişlerle toplam 500 bin 22 uçak trafiğine ulaşıldı. 2025'in ilk çeyreğinde iç hat yolcu trafiği 20 milyon 680 bin 980, dış hat yolcu trafiği 24 milyon 458 bin 978 oldu, bu dönemde direkt transit yolcularla toplam 45 milyon 175 bin 946 yolcuya hizmet verildi."