Rekabet Kurumu dijital pazarlar için yeni nesil düzenleme çalışması başlattı

Rekabet Kurumu, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte değişen piyasa yapısını incelemek üzere yeni bir çalışma başlattığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada, alışverişten sosyal medyaya, arama motorlarından çevrim içi hizmetlere kadar geniş bir alanda etkili olan dijital platformların, ekonomik ve ticari dengeler üzerinde giderek daha belirleyici hale geldiği vurgulandı.

Bu kapsamda başlatılan çalışmayla, dijital pazarların mevcut yapısı ve işleyişinin kapsamlı biçimde analiz edilmesi amaçlanıyor.

Veri, algoritma ve ağ etkileri analiz edilecek

Çalışma kapsamında, dijital platformların sahip olduğu veri gücü, algoritmik sistemler ve ağ etkileri ayrıntılı biçimde değerlendirilecek.

Rekabet Kurumu, bu unsurların piyasa üzerindeki etkilerini ve rekabetin işleyişine nasıl yansıdığını inceleyecek.

Özellikle veri sahipliği ile platform gücünün, piyasada güçlü ve kalıcı şirketlerin oluşumuna nasıl katkı sağladığı analiz edilecek.

Geleneksel araçların yeterliliği de sorgulanacak

Kurumun açıklamasına göre, dijital pazarların hızlı ve dinamik yapısı nedeniyle mevcut rekabet araçlarının etkinliği de yeniden değerlendirilecek.

Bu çerçevede, geleneksel müdahale yöntemlerinin dijital ekonomide ne ölçüde yeterli olduğu ele alınacak.

Çalışmanın yalnızca mevcut durumun tespitine değil, aynı zamanda daha güncel ve etkili politika araçlarının geliştirilmesine de zemin hazırlaması bekleniyor.

AB, Birleşik Krallık ve Almanya modelleri incelenecek

Rekabet Kurumu, dijital pazarlara yönelik düzenleme yaklaşımlarında uluslararası örnekleri de dikkate alacak.

Açıklamada, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelerde uygulanan modellerin inceleneceği belirtildi.

Ancak kurum, bu modellerin doğrudan kopyalanmasının değil, Türkiye’nin kendi piyasa yapısına uygun özgün bir yaklaşımın geliştirilmesini hedeflediğini vurguladı.

Amaç Türkiye’ye özgü yeni nesil rekabet çerçevesi oluşturmak

Hazırlanacak çalışma sonucunda, Türkiye’nin dijital pazar dinamiklerine uygun rekabet kuralları ve özelleştirilmiş müdahale araçlarının belirlenmesi planlanıyor.

Rekabet Kurumu, bu yeni çerçevenin hem rekabetin korunmasına hem de piyasa yapısının daha sağlıklı işlemesine katkı sağlamasını bekliyor.

Kurumun bu adımı, dijital ekonomide ortaya çıkan yeni risklere karşı daha etkin ve bütüncül bir düzenleyici yaklaşım geliştirme amacı taşıyor.