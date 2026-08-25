Rekabet Kurumu'ndan Warner Bros., Discovery ve CVC kararı

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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan kararlara göre, Warner Bros. Discovery Inc'nin tek kontrolünün Paramount Skydance Corporation tarafından devralınmasına koşullu izin verildi.

Toplam 7 işlem hakkında açıklama

Kurul ayrıca UPM-Kymmene Corporation ile Sappi Limited tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulmasını uygun buldu.

Indovida India Private Limited'in EPL Limited ile birleşmesi ve EPL Limited üzerinde Indorama Netherlands B.V. ile Epsilon Bidco Pte. Limited tarafından ortak kontrol kurulmasına da onay verildi.

International Flavors & Fragrances Inc'nin gıda içerikleri iş kolundaki hisselerinin yüzde 90,1'inin CVC Capital Partners tarafından yönetilen fon ve araçlar aracılığıyla devralınması işlemi de uygun bulundu.

Kurulun izin verdiği diğer işlemler arasında Project Potter Holdings'in ortak kontrolünün Francisco Partners Management ve Heidelberg Materials tarafından devralınması ile C2X Limited ve CP Industrial Capital Management arasında C2X Asia adıyla ortak girişim kurulması yer aldı.

Ayrıca Hebei Mauri Food'un, AB Mauri China ile Yihai Kerry Arawana Holdings'in ortak girişimi AB Mauri Yihai Kerry Investment Company tarafından devralınmasına izin verildi.