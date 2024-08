Resmî Gazete'de bugün (1 Ağustos 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı kararı

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67'nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8775)

Yönetmelikler

– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

– Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Gıda Kontrol Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Nükleer Tesislerde Bağımsız Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

– Nükleer Tesislerde Tedarik Zincirine İlişkin Yönetmelik

– Nükleer Tesislere İlişkin Yetkilendirmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ana statü

– Türkiye Bisiklet Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Tebliğler

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/25)

– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 205)

– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 206)

Kurul kararı

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 29/7/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/25166] Sayılı Kararı

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2024/45, K: 2024/61 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2024/43, K: 2024/65 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 29/2/2024 Tarihli ve 2020/9691 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 16/5/2024 Tarihli ve 2020/25080 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri