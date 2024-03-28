Resmi Gazete'de bugün (28 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 26 Mart 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve idare bölümü
Yönetmelikler
– Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğler
– İşkolu Tespit Kararları (No: 2024/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)
Yargı bölümü
Yüksek Seçim Kurulu kararı
– Yüksek Seçim Kurulunun 27/3/2024 Tarihli ve 2024/825 Sayılı Kararı
DÜZELTME: 26/3/2024 Tarihli ve 2024/78 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili
İlan bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri