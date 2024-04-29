Resmi Gazete'de bugün (29 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 29 Nisan 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var?
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Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
İbn Haldun Üniversitesi Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İlân bölümü
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri