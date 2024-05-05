Resmi Gazete'de bugün (5 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 5 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler
– At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tebliğler
– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi
– 2024 Yılı Mart Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
İlan bölümü
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri