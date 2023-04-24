Resmi Gazete'de bugün neler var? (24 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 24 Nisan 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 24 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 21-23 Nisan 2023 tarihleri arasında Resmi Gazete yayımlanmadı.
Yönetmelik
- Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında mal ticareti anlaşması çerçevesindeki ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında yönetmelik
Tebliğler
- İşkolu tespit kararları
- Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) mali çerçeve ortaklık anlaşması genel tebliği