Resmi Gazete'de bugün neler var? (5 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)
Resmi Gazete'de 5 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÖNETMELİKLER
- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ihale ve alım yönetmeliği
- Nükleer tesislerde yangın güvenliği yönetmeliği
TEBLİĞ
- Gümrük genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Gümrük İşlemleri)
KURUL KARARLARI
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ait kararlar
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na ait karar
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
- Anayasa Mahkemesi'ne ait karar
- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararları