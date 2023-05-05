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Resmi Gazete'de bugün neler var? (5 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 5 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları.

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YÖNETMELİKLER

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ihale ve alım yönetmeliği

- Nükleer tesislerde yangın güvenliği yönetmeliği

TEBLİĞ

- Gümrük genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (Gümrük İşlemleri)

KURUL KARARLARI

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ait kararlar

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na ait karar

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesi'ne ait karar

- Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararları 

 